Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gece Instagram'da youtuber İrem Güzey'in SMA hastası Mert için düzenlediği canlı yayına katılarak bağışta bulundu. Terim'in katılımı, farkındalığı artırırken, tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı: "Görüyorum ki destek büyük. Herkes elinden gelen katkıyı koyuyor. Biz de eksik kalan neyse onu tamamlarız!"

Öte yandan bu farkındalığa Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan da destek verdi. Hatırlanacağı üzere Terim geçtiğimiz hafta da oyuncu Bergüzar Korel ile Hatice Şendil'in yardım kampanyasına destek vermişti.