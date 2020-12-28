MENÜ

Fatih Terim'den SMA hastası çocuklara destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gece Instagram'da youtuber İrem Güzey'in SMA hastası Mert için düzenlediği canlı yayına katılarak bağışta bulundu.

28 Aralık 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Fatih Terim'den SMA hastası çocuklara destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gece Instagram'da youtuber İrem Güzey'in SMA hastası Mert için düzenlediği canlı yayına katılarak bağışta bulundu. Terim'in katılımı, farkındalığı artırırken, tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı: "Görüyorum ki destek büyük. Herkes elinden gelen katkıyı koyuyor. Biz de eksik kalan neyse onu tamamlarız!"

Öte yandan bu farkındalığa Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan da destek verdi. Hatırlanacağı üzere Terim geçtiğimiz hafta da oyuncu Bergüzar Korel ile Hatice Şendil'in yardım kampanyasına destek vermişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...