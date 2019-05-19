Galatasaray'daki teknik adamlık kariyerine 1996 yazında başlayan Fatih Terim; 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 dönemlerinden sonra Aralık 2017'de yeniden Galatasaray'ın başına geçmiş ve sarı-kırmızılı takımı 7. kez şampiyonluğa taşımıştı. 2018-2019 sezonunda 8 puan geriye düşmesine rağmen, Terim takımını 8. kez şampiyonluğa ulaştırdı. Türkiye’nin en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörü konumundaki Fatih Terim, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-2018 sezonlarının ardından 2018 - 2019 sezonuyla birlikte 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Fatih Terim'e lig şampiyonluğu sayısında en yakın isim Trabzonspor'u 4 kez şampiyon yapan Ahmet Suat Özyazıcı.

Şampiyonluk kupası aynı zamanda Fatih Terim'in resmi kupa sayısına da artı 1 olarak eklendi. 2013 yılında Ahmet Suat Özyazıcı'yı tüm kupalarda geçen Fatih Terim'in 1 UEFA, 7 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. İmparator, birçok istatistikte geçerli sayılmayan TSYD Kupası'nı ise 3 kez kaldırdı.

Terim'den şampiyonluk paylaşımı:

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyon olan Galatasaray'da sarı-kırmızılı kulüpteki 19. kupasını kazanan ve ligdeki 8. şampiyonluğunu kazanan Fatih Terim'den mesaj geldi.

Terim, kişisel Twitter hesabından puan durumu görseli paylaşarak, ''Look at the tabela'' ifadelerini kullandı. Terim'in paylaştığı sözler, geçmiş yıllarda İngilizce konuştuğu bir basın toplantısından hatırlanıyor.