Galatasaray Teknik Direktörü, kalan 11 hafta için öğrencilerine yeni vazifeler verecek. Terim’in futbolcularına, özel hayattan, beslenmelerine, uyuma saatlerinden, çalışma şekillerine, hatta birlikte geçirecekleri vakitlere kadar birçok konuda yönlendirmede bulunacağı ifade edildi

Fenerbahçe deplasmanından galip gelebilmek için tüm futbolcuları için “ev ödevi” veren ve yapılmasını istediği görevlerin sahaya yansımasıyla gururlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şimdi de “şampiyonluk ödevi” hazırlığına girdi. Oyuncularının ne yapmaları gerektiği konusunda toplam 5 dilde mektuplar hazırlayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, şampiyonluğu etkileyecek birçok faktör hakkında öğrencilerini uyaracak. Maç sonrası soyunma odasında, “Çok önemli bir maçı kazandık ama o kadar... Bir gün keyfini çıkarın ama önümüzde zorlu maçlar var” diyen tecrübeli teknik adamın, futbolculara ligin kalan 11 haftası için hazırlayacağı ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, Kadıköy’deki konsantrasyon ile yola devam etmelerinin altını çizeceği ve her maçı çok ciddiye almaları gerektiğini belirteceği dile getirildi.

Terim futbolculardan, özel hayatlarından, beslenmelerine, uyuma saatlerinden, birlikte geçirilecek vakitlere kadar birçok konuda yönlendirmede bulunacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların teknik patronunun 23. şampiyonluğa çok önem verdiği öğrenildi.

Fatih Terim, şampiyonluk yolunda her oyuncuya ihtiyacının bulunduğunu ifade ederek, maçlarda kart konusunda daha dikkatli olunmasını da isteyecek.

Fenerbahçe bereketi

Cim-Bom’un Fenerbahçe derbisindeki galibiyeti kasayı da doldurdu. Türkiye’nin birçok noktasındaki GS Storelarda çok önemli satış rakamlarına ulaşıldı. Sarı-kırmızılıların toplamda 15 milyon liraya yakın ciro gerçekleştiği belirtildi. (Skorer)