Fatih Terim maçına sonrası 3 puanın sevincini yaşadı. Deneyimli hoca son dakikalara doğru olsa da kazanmayı bildiklerini ifade etti. Terim, "İlk yarı koca bir hiç diyebiliriz. Pozisyon üretmede başarılı olamadık. İkinci yarı bazı değişiklikler olunca, biz gibi oynayınca, o aksiyonların devamı gelecek size. Hücum devamlılığı çok önemli. Son dakikalara doğru da olsa kazanmasını bilmek, vazgeçmemek, Galatasaray'ın özellikleri. Yarışın içindeyiz" dedi.

'Emre’yi kazanmamız lazım'

Deneyimli teknik adam, "Baktığınız zaman pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor. Emre bizde hakikaten talihsiz iki ayak kırığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Emre'yi kazanmamız lazım, Emre değişik bir oyuncu. Onun atmasına da sevindim. Bugün Linnes'i koydum, hiç hazır değil ama mecburum. Şener iyi performans sergiliyor ama gidemiyor. Yedlin, bildiğiniz gibi Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı. Şurada kaldı 4 maç. Galatasaray gibi bitirmemiz lazım. Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz. Daha önce yaptık, yine yaparız evelallah” diye konuştu.

Başkanlık sorusuna ‘üçgen’li yanıt

Terim basın toplantısında yöneltilen genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı sorusuna, daha önce açıkladığı “Aile, dostlar ve Galatasaray” üçgenini hatırlatarak, “Ben, üçgenden ayrılmış değilim. Fikirlerim ve düşüncelerim aynı” karşılığını verdi.



