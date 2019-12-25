Galatasaray’ın Antalyaspor’u konuk edeceği lig maçında, son dönemde takımın en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Ryan Babel’in yine ilk 11’de kullanılacağı öğrenildi.

Bir süredir savunmada Marcao’nun partneri olarak görev yapan Donk ise Antalya maçında orta sahaya geçiyor. Merkezdeki defansif zaafiyeti ortadan kaldırmak isteyen Fatih Terim, Hollandalı futbolcuyu bu bölgeye çekip, savunmada Ahmet Çalık’a görev vermeyi düşünüyor.

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