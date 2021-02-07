Fenerbahçe deplasmanında 20 yıl süren kazanamama serisine geçen sezon son veren Fatih Terim, dün üst üste ikinci kez bu zaferi yaşadı. Oyuncularıyla birlikte coşkulu bir kutlama yapan Terim galibiyeti şu sözlerle özetledi: “Sevgili babacığımın ruhu şad olsun. Maça denk geldi, gidemedim yarın gideceğim. Ona ve gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maçtan sonra seyircimiz varmış gibi sevindik. Onlara da armağan olsun.”

‘Tartışmasız penaltı’

“Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Oyunun hakimi olacağımızı biliyorduk. Fenerbahçe’nin ise kaptığı toplarla bize sıkıntı yaratmaya çalışacağını analiz ettik. Burada dünya çapında hakemimiz var. Cüneyt Çakır, VAR’da da Palabıyık. Donk’a yapılana nasıl penaltı çalınmaz. Linnes’inki tartışılır ama bu tartışmaya kapalı.”

‘Lider olmak önemliydi’

“Maçta bize sürpriz olacak bir şeyle karşılaşmadık. Kendi planımızdan vazgeçmedik. Tam yerinde, doğru zamanda lider olunacak zamanda kazandılar. Kaybetme kaygısını hiç yaşamadığımız bir maçtı. Mohamed harika bir gol attı. Çok iyi bir çocuk. Ondan çok verim alacağımızı düşünüyorum. Bu seriden lider olarak çıkmak önemliydi. İyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu havayı devam ettireceğiz. Kimsenin iç işleri bizi ilgilendirmez. Kendi scoout grubumuz e ekonomik durumumuza göre transfer yapıyoruz. ”

Tarih yazmak onun işi!

Galatasaray teknik direktörü olarak deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinde 2’şer kez kazanan iki hoca vardı. Mustafa Denizli ve Fatih Terim. Terim, Kadıköy’deki son iki galibiyette de takımın başında yer alırken, Mustafa Denizli 1’i Kadıköy, 1’i İnönü’de iki kez kazandı! Fatih Terim; 3. galibiyetini alarak Galatasaray’ın başında Fenerbahçe’yi en çok mağlup eden teknik adam oldu.



