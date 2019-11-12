Fatih Terim’den özel program

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, milli arada İstanbul’da kalan oyuncularının fiziksel verimini arttırabilmek için, özel bir çalışma programı hazırladı.

12 Kasım 2019, Salı 06:01
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Fatih Terim’den özel program

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, milli arada İstanbul’da kalan oyuncularının fiziksel verimini arttırabilmek için, özel bir çalışma programı hazırladı. Kondisyoner Bartali ile birlikte planlanan program doğrultusunda, takımın temposunu 90 dakikaya yayabilmesi adına çalışmalar yapılacak.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, bundan sonra daha fazla süre tanımayı planladığı yerli ve genç oyuncularla bu hafta içerisinde bir toplantı yaparak beklentilerini dile getirecek.

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