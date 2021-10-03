Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor 'a konuk olan Galatasaray , 2-1 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve 90+11'de bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından 90 dakikayı değerlendirdi.

Oyuncularını tebrik eden Terim, şu ifadeleri kullandı:

'Ben uyumadım, çocuklar da uyumamıştır belki'

''Haftaya gidelim. Göztepe , ondan sonra Marsilya. Bittikten sonra 72 saat var maça. Sabah 06'da teker koydu uçak. Ben uyumadım, çocuklar da uyumamıştır belki. Tek idmanla buraya geldik.''

'Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar'

''Aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa, bu takım ortaya bir karakter koymuş demektir. Bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar.''

'Aslan gibi oynadı, işini doğru yaptı'

''Babel'e iyi bakmak lazım. Oynamadığı kadar iyi oynadı bugünkü maçta. Diagne, üçüncü santrfor olarak onu kullandık ve küsmeden, darılmadan oynadı ki bunları bazen kendine problem edinebilir. Aslan gibi oynadı, işini doğru yaptı.''

'Allah, Berkan'a çok güzel bir hediye verdi'

"Berkan çok üzüldü ama o hatanın sorumluluğunu biz alırız. O burada yanlış bir hareket yaptı ve dersini çıkartacaktır. Allah, Berkan'a çok güzel bir hediye verdi."