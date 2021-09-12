Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

'Soyunma odasına bir türlü 2-0 giremiyoruz'

Fatih Terim, "Soyunma odasına bir türlü 2-0 giremiyoruz. Oyundan düşündüğümüz, ileri de baskı ile başladık. Kalemizde karambol hariç pozisyon görmedik. İlk yarının son beş dakikasında gol oldu. İkinci yarıyı 2-0 oynamak başka 2-1 oynamak başka.

"Daha fazla pozisyona girdik ama olmadı. Maalesef iki haftadır 2-0'dan puan kaybediyoruz. Bazen dinamizmin yansımaları olabilir. Rakibi kapatan ve dar bir alanda oynayan, takım boyunu kısaltan bir Galatasaray yapabilirsek mutlu olurum."









'Üzüntülüyüm açıkçası galibiyeti kaçırdığımız için'

"Trabzonspor'un çok iyi ve yetenekli oyuncuları. Üzüntülüyüm açıkçası galibiyeti kaçırdığımız için. Yeni oyuncularımız var beraber çalışmaları, beraber yaşamaları lazım. Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.





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