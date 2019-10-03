Galatasaray grubun favorisi Paris Saint Germain’e evinde kaybetti ama teknik direktör Fatih Terim’den futbolcularına övgü geldi.

Karşılaşma öncesi futbolcularını, “Galatasaray’ın gücünü ve nasıl bir takım olduğunu gösterin” diyerek takımını motive eden tecrübeli teknik adam, 90 dakika sonunda soyunma odasında oyuncularını mücadeleleri nedeniyle tebrik etti.

Karşılaşma bitiminde tribündeki alkışların her şeyi anlattığını oyuncularına aktaran deneyimli teknik adamın, “Gecenin bu saatinde tribünde kalarak sizi alkışladılar. Sizden istenen işte bu mücadele... Bugün takım olduk. Bunu gösterdik. Böyle istekli oynarsak gelecek günler güzel olacak” diye konuştuğu öğrenildi.

Harika bir performans gösteren Muslera’nın da kısa bir konuşma yaparak, “Atmosferi gördünüz. Böyle mücadele edersek bu atmosfer hep böyle olacak” diyerek takım arkadaşlarını ilerleyen haftalar için motive etmeye çalıştığı bildirildi.

(Milliyet)