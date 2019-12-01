Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından gözünü lige çeviren Galatasaray, 13. haftada Trabzonspor'a konuk oldu. Haftalar geçtikte zirveden uzaklaşan Sarı Kırmızılı ekip, 1 puanı 90+1'de kurtardı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından 20 puana yükselen Galatasaray, 8. sırada kaldı ve lider Sivasspor'la olan puan farkı 7'ye yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Terim, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulanarak, takımlarının kabullenmeme reaksiyonundan çok memnun olduğunu belirtti. Deneyimli hoca, "Trabzon’da Trabzonspor ile oynamak çok kolay değil. Bugün 2 nokta çok önemli. Skor çok önemli tabi ki. Sonuçta burada 2 puan kaybettik. Ama ilk yarıda biz esasen iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra bir başkaldırı bir isyan bir kabullenmeme duygusu oldu. Daha önce beklediğimiz ve takımlarda görmek istediğimiz bir şeydi. Daha önce görememiştik. Bugün belki bunun adına bir kırılma noktası diyebiliriz. Tabi ki bu söylediklerim skordan bağımsız. Bütün oyunun kontrolleri, rakip sahada yapılan paslar, bu pasların yüzde seksen isabeti. Sağdan soldan gelen pozisyonlar. Bunlar bizim için daha önce de olması gereken şeylerdi. Bu benim ve kulübümüz, takımımız adına sevindirici" dedi.

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'Galatasaray’ın kabullenmeme reaksiyonundan çok memnunum'

Trabzonspor'un bütünleşen bir takıma sahip olduğuna da değinen Terim, "Ama sonuç itibarı ile yenseydik çok daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi Trabzon’da kaybedebilirsiniz. Neticede bütünleşen bir Trabzon’dan bahsediyoruz ama bizim adımıza oyunda beklemediğimiz kayıplar olmasına rağmen mağlup olmadan çıkabildik. 2 sakat oyuncunun çıkması istemediğimiz bir durum. Sonuç olarak kutunun içerisinde olmak ve kutunun içerinde son topa vurmak gerekiyor. Nzonzi'yi ben Donk'un yerine çekip Donk'u Adem’in yanına göndermek istedim. Bir fazla adamla ve çokta kenardan top geldiğine göre hiç olmazsa hava hakimiyeti olan bir adam olarak o da doğru durdu gibi geldi bana. Sonuç itibari ile Galatasaray’ın kabullenmeme reaksiyonundan çok memnunum" diye konuştu.

'sezon başından bu güne kadar buna şahit olamamıştık'

Skordan ayrı kazandıkları reaksiyonu sevindirici bulan Terim, "Maçın sonucunu 3 puanla almış olsaydık çok daha kırılma noktası olabilirdi. Daima mağlubiyete reaksiyon gösteren bir Galatasaray vardı. Benim takımlarımda genel olarak böyle olurdu. Maalesef sezon başından bu güne kadar buna şahit olamamıştık. Ama bugün skordan ayrı aldığımız bu reaksiyon beni çok sevindirdi. Tabi ki bunu gol yemeden yapmamız lazım. Gole gelince de Nzonzi'yi ve Marcao arasından vuruyor. Erken içeri girmişler. Erken içeri giriyorsan vuracaksın. İkisi de bomboş vurdurmuş. Muslera'nın çıkma ihtimali hiç yok. Çünkü kesik bir top geliyor. Dolayısı ile hatalılar ikisi de. Attığımız korner sayısı, rakip alanda yaptığımız pas sayısı, topu kaldırma dediğimiz zaman bir sürü hikaye söyleyebilir. Ama kırılma noktası olacaksa bu oyundan sonra olacak" açıklamasında bulundu.

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