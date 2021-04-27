Üçüncü kez formasını giydiği Galatasaray'da, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 45 dakikaya 2 gol sığdıran Onyekuru, camiayı mest etmişti. Ardından Başakşehir karşısında 1 gol 1 asistle oynayan genç yıldız, sonrasında kayıplara karıştı. 15 haftada sadece Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Son olarak 30. haftada kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atan Onyekuru, ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamadı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, ligdeki son 4 maçta ise 22 dakika görev alabildi.

Formasını Kerem'e kaptırdı

Annesini kaybettikten sonra çöküş yaşayan ve sakatlığı sebebiyle Trabzonspor ile Antalyaspor sınavlarını kaçıran Onyekuru, bu periyotta formasını da takımın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu'na kaptırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun süredir kadrosunda görmeyi çok istediği Onyekuru'yu yeniden kendine getirebilmek için kolları sıvadı. Genç oyuncuyla bire bir görüşmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, onu tekrar lige motive etmeyi planlıyor.