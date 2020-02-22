Cim-Bom’un yarınki Fenerbahçe derbisinde takım tercihi önemli rol oynayacak. Sarı-kırmızılılarda belirsiz mevkilerden biri olan sol ön bölge için Onyekuru ile Ömer adaydı. Bu iki isim arasında tercihini kullanacak olan teknik direktör Fatih Terim’in Ömer’e şans vermesi bekleniyor.

Bunun nedeni ise Onyekuru’nun henüz fiziksel olarak istenen düzeyde olmaması ve Ömer’in de sezon başından bu yana istikrarlı performansı... Ömer’in çalışkanlığından memnun olan Terim’in maçın gidişatına göre Onyekuru’yu sahaya sürebileceği belirtildi.

Yine derbi maçta Falcao’nun da karşılaşmanın gidişatına göre forma giyeceği bildirildi.

Golcüler atıyor takımlar kazanıyor

Derbide karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray’da golcüleri attığında üç puan o takımın oluyor. Sarı-lacivertliler, Vedat Muric’in, Cim-Bom da Adem Büyük ve Falcao’nun gol attığı maçların hepsini kazandı. Muric’in gol attığı 10 maçta da Fenerbahçe 3 puanın sahibi olurken, Aslan ise Adem Büyük’ün fileleri havalandırdığı 5 ve Falcao’nun gol sevinci yaşadığı 4 karşılaşmayı galip bitirdi.

35 otobüs dolusu taraftara uğurlama

Galatasaray’da yönetimden taraftara büyük jest... Başkan Mustafa Cengiz ve idarecilerin, Fenerbahçe maçını izlemek üzere Kadıköy’e gidecek olan 35 otobüs dolusu sarı-kırmızılı taraftarı statta uğurlayacağı öğrenildi.

Yönetimin, Türk Telekom’da toplanarak toplu şekilde Fenerbahçe maçına gidecek olan taraftarla bir araya geleceği ve yolcu edecekleri belirtildi. Cengiz ve idareciler geçen sezon da taraftarı Fenerbahçe derbisine uğurlamıştı.

‘11 aslan sahada olacak’

Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Fenerbahçe derbisinde eksikler hatırlatırken, “11 aslan sahada olacak” dedi.

Süren, “Çok önemli bir maç. İki takım arasında 390 derbi yapıldı. Bu da onlardan biri olacak. Şampiyonluk için önemli bir derbi. Bizim 4 puanlık avantajımız var. Ona göre oynayacağız. 20 maçtır yenemememize bakmamak lazım. Nihai hedef mayısta şampiyon olmaktır. Çok güzel bir Galatasaray bekliyorum. Sakatlığı bulunan futbolcularımız var ama neticede sahaya 11 aslan çıkacak. Futbolcularımız mücadele ederek en iyi neticeyi alacaktır” diye konuştu. (Skorer)