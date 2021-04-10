Karagüamrük maçının son antranmanında Fatih Terim ilk 11 konusunda sürpriz bir tercih yaptı. Deneyimli teknik adam sağ kanatta Sofiane Feghouli yerine Oğulcan Çağlayan'ı oynattı. Terim'in, BAY haftasından önce 3-0 kaybedilen Hatay maçındaki performansından memnun kalmadığı Cezayirli'nin idmanlardaki oyununu du yeterli bulmadığı için böyle bir değişiklik yaptığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı formayla ligde 13 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 19. haftadaki Beşiktaş mücadelesinden sonra aldığı ceza ve sakatlıklar yüzünden uzun süre forma giyememiş, son Hatay mücadalesinde 81'de oyuna girmişti.

Metin Karabaş