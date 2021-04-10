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Fatih Terim'den Oğulcan sürprizi!

Fatih Terim, Karagümrük maçının son idmanında Feghouli'nin yerine sağ kanatta genç yıldız Oğulcan'ı oynattı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'den Oğulcan sürprizi!

Karagüamrük maçının son antranmanında Fatih Terim ilk 11 konusunda sürpriz bir tercih yaptı. Deneyimli teknik adam sağ kanatta Sofiane Feghouli yerine Oğulcan Çağlayan'ı oynattı. Terim'in, BAY haftasından önce 3-0 kaybedilen Hatay maçındaki performansından memnun kalmadığı Cezayirli'nin idmanlardaki oyununu du yeterli bulmadığı için böyle bir değişiklik yaptığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı formayla ligde 13 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 19. haftadaki Beşiktaş mücadelesinden sonra aldığı ceza ve sakatlıklar yüzünden uzun süre forma giyememiş, son Hatay mücadalesinde 81'de oyuna girmişti. 

Metin Karabaş

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