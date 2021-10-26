Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş 'a konuk olan Galatasaray , 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son dönemde yaşadıkları mağlubiyetlerde başlarına olağanüstü hallerin geldiğini anlatarak, "Kötü goller, hatalı goller yiyoruz. Penaltı atamıyoruz, bir metreden atamıyoruz, çizgiden vuramıyoruz... Hiçbir bahaneye sığınmıyoruz. Daha çok çalışacağız ve bunları bertaraf edeceğiz. Kötü goller yiyoruz. Yenilecek golleri yesek, itirazımız olmayacak. Bunu da sık yiyoruz. Benim de canımı sıkan bu." diye konuştu.









Tecrübeli teknik adam, Mostafa Mohamed'in maçta kaçırdığı penaltı atışıyla ilgili soruyu, şöyle yanıtladı:

"Takımın penaltıcısı Cicaldau, net. Herkes de biliyor. Atan da biliyor. GZT Giresunspor maçında da ona attırmadık mı? Elinden almış, atmak istemiş. O da vermiş. Maalesef bunlar oluyor. Kritik anlarda penaltı kaçırma rekoru bizde galiba. Geçen sezon Denizlispor maçında Babel ilk penaltıyı atmış, ikinciyi atması gerekirken Emre gelip elinden almıştı. Devreye 3-0 girsek, İstanbul’a belki şampiyon dönerdik averajla. Mohamed geçen sene kaçırdı, onu kaybetmemek adına ikinci penaltıyı gene ona attırdım. Artık yazılmış, biliyor herkes Cicaldau’nun atacağını.''

'Cicaldau topu almaya gitmiş ama vermemiş, Mohamed vermemiş'

''Topu elinden almak doğru bir şey değil. Takımın penaltıcısı da önde duranı da arkada duranı da belli. Orada biz bir değişiklik istersek işaret ederiz. Cicaldau topu almaya gitmiş ama vermemiş. Penaltıyı atsak belki de maç bu şekilde kalmaz, başka türlü olabilir. Yapacak bir şey yok. Penaltı dahi atamıyorsanız, kaybedeceksiniz."

'Nelsson’a faul yapıldı'

Beşiktaş’ın ikinci golünden önce futbolcuları Victor Nelsson’a faul yapıldığını savunan Terim, "Mete Kalkavan herhalde o arada yanındakiyle sohbet ediyordu. Görememiş olabilir." ifadelerini kullandı.









Tecrübeli teknik adam, skoru korumanın sadece kaleci ve savunmanın görevi olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım halinde skoru koruyamıyoruz. Topun kontrolünü sağladığımızda bizim için hiçbir sorun yok. İlk başlarda Morutan, Cicaldau ve Berkan çok top kaybettiler. Biz topun bizde olmasını isteyen, olduğu zaman da iyi oynayan bir ekibiz. En iyi oyunumuzu sahaya yansıtamazsak, hücum yiyoruz. Hücum üstüne hücum... Dayanmak da kolay değil. Beşiktaş’ın ileride çok yetenekli oyuncuları var. Buna rağmen o hengameden çıkmışız, 15-20 dakika sonra oyunu kontrol altına almışız.''

'Ortaya müsaade etmek, şuta müsaade etmek, pasa müsaade etmek...'

''Yüksek pas hatasıyla ve basit top yüzdesiyle oynarsanız bu aleyhinize tecelli eder. Yoksa Nelsson kafayı vuruyor, Kerem kafasını uzatıyor ama geri çekiyor. Uzatsa hem faul alacak hem de top onda kalacak. Sonra Cicaldau çok iyi kovalıyor ama ortaya müsaade ediyor. Ortaya müsaade etmek, şuta müsaade etmek, pasa müsaade etmek demek, kalenizde tehlike görmek demek. Çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Baktığınız zaman üç UEFA Avrupa Ligi maçında gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz."





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"Ocak ayında birkaç yere gereğini yapacağız"

Fatih Terim, devre arasında transfer düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soru üzerine, "Şu maçlarımızı oynayalım, zaten hareket halindeyiz. Eğer Allah nasip eder de UEFA Avrupa Ligi’nde turu geçersek, zaten ocak ayında birkaç yere gereğini yapacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak ayına kadar zaten bazı şeyler gelişir. Çok da fazla zaman yok. Gitmeler, gelmeler, bunlar olacak. Zaten profesyonel hayat bunu gösteriyor. Bunlar çok doğal. Maçlar oynanırken bütün oyuncularımız bizim için kıymetlidir. Ocak geldiğinde değişecek değişir, değişmeyen kalır. Ancak şu anda herkese ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

'Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtardı, kurtarılmazı kurtardı'

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu’nun çok iyi bir maç çıkardığını da aktaran Terim, "Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtardı, kurtarılmazı kurtardı. Söyleyecek bir şey yok. Tebrik ederim. Müthiş oynadı." şeklinde görüş belirtti.







