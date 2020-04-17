Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Hastalık süreciyle ilgili konuşan Terim, "Dünya çok önemli bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim. Şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Evdeyim, dinleniyorum. 'Korku' kelimesi hissetiklerimi açıklama konusunda yetersiz kalır. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni anlıyordur." ifadelerini kullandı.

UEFA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLANI

66 yaşındaki teknik adam, İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final fikrini beğenmediğini söyledi; "Neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak beceriye sahip. Bu beni mutlu ve gururlu yapar." Organizasyon için favorileri sorulan Terim, "Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Ama tabii ki Juventus'un kazanma ihtimali de var." dedi.





MERİH DEMİRAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fatih Terim, Juventus forması giyen Merih Demiral'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. "Merih çok çalışıyor. Kendine güveni var ve Juventus'ta kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyu 1.90 olmasına rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da kötü değil. Harika işler yaptığını söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız."

Dünyanın en iyi savunmacılarından biri olabilir mi?

"Her oyuncu iyi bir fizik ve zekayla en iyilerden biri olabilir. Bu zor ama imkansız değil. Merih bu potansiyele sahip. Dahası önünde uzun bir kariyer var. Hala gelişebilir."