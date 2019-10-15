Fatih Terim'den Martin Minchev'e geçer not!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sol kanat için düşündüğü genç oyuncu Martin Minchev ile ilgili bilgi toplamaya devam ediyor.

15 Ekim 2019, Salı 08:59
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Fatih Terim'den Martin Minchev'e geçer not!

Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, sol kanat için düşündüğü genç oyuncu Martin Minchev ile ilgili bilgi toplamaya devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncuyu Bulgaristan Ümit Milli Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı Avrupa Ümitler Şampiyonası eleme maçında izleyen Sarı-Kırmızılı scout ekibinin verdiği bilgilerin olumlu olduğu öğrenildi. Karşılaşmaya 11’de başalayan Minchev’in sağ kanat ve santrfor bölgesinde de oynuyor olması nedeniyle Terim’in ilgisini çekerken, bu oyuncu bir süre daha takip edilecek.

Kaynak: Star

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