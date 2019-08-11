Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İtalya'da Fiorentina ile bu akşam oynayacakları özel maç öncesi basın mensuplarına konuşan Fatih Terim, "Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah" dedi.

Fatih Terim, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun. Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah. Galatasaraylılara da buradan hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah her günümüz bayram gibi olur. Geçen seneyi alnımızın akıyla 3 kupayı da alarak, kendilerini memnun ettiğimizi görüyorum. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Allah daha güzel günler göstersin.

Açıkçası var olan her kupa bizim için önemlidir. Galatasaray'a 1996'da geldim antrenör olarak. O günden beri de söylüyorum; mevcut ne varsa Galatasaray onların talibi değil, sahibi olmak ister. Talip olmak başka bir şey, sahip olmak başka bir şey. Dolayısıyla hem talip olalım, hem de sahip olalım."

Serhan TÜRK / FLORANSA-İTALYA,(DHA)