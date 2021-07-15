Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı İtalya'daki popülaritesini koruyor. EURO 2020 öncesi birçok İtalyan basın kuruluşuna röportaj veren Fatih Terim, turnuva sonrasında ise bu kez La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtladı.

Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Fatih Terim, öncelikle Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferine değinirken Christian Eriksen'in EURO 2020'de yaşadığı talihsiz anlardan duyduğu büyük üzüntüyü de dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, eski takımları Fiorentina ve Milan'ın durumlarına ilişkin soruları da içtenlikle cevaplandırdı.

İşte Fatih Terim'in İtalyan basınına yaptığı açıklamalar:

'Hakan Çalhanoğlu'nu gururla izliyorum'

"Öncelikle Hakan Çalhanoğlu'nu seven, ona güvenen biri olarak çok mutluyum. Kendisini Karlsruhe zamanlarından beri takip ediyorum. İlk kez 2013'te 19 yaşındayken Türkiye forması giydiğinde ben de o takımın teknik direktörüydüm. Benim için de önemliydi çünkü benim de o dönemdeki ilk maçımdı. Hâlâ gururla izliyorum. Türk gençlerine örnek oluyor. Bu transferin güzel yanı Hakan'ın kendi kaderini seçebilecek olmasıydı. Inter ile zirvede kalmak istiyordu. Milan'da geçirilen dört yıl sonrası Inter'e geçmesine çok da şaşırmadım. Artık İtalya'yı ve ligi biliyor. En iyi şekilde nasıl rekabet edebileceğinin de farkında"

'Futbolcuların insan olduğunu unutuyoruz'

Christian Eriksen'in Danimarka forması altında EURO 2020'de yaşadığı talihsiz rahatsızlık nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ve çok endişelendiklerini belirten Fatih Terim, "Tüm sezon yoğun bir şekilde oynuyoruz ve bu süreçle oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Futboldan çok daha önemli bir şey varsa o da sağlık. 2019-20 sezonunda Galatasaray ile üst üste 8 galibiyet almıştık ama Türkiye'de futbolun durması gerektiğini söyleyen ilk kişi ben olmuştum. Eriksen'in talihsiz kazasıyla bu gerçek daha da net bir hal aldı. İyileştiği için çok mutluyum ve umarım en kısa sürede tekrar futbol oynamaya başlar" ifadelerini kullandı.

'Hem Hakan hem Eriksen, İtalya'da büyük değişim geçirdiler'

"Hakan Çalhanoğlu da Christian Eriksen de kariyerlerinin ilerlemesiyle eksiksiz oyuncular halien geldiler. Yeni oyun tarzlarına adapte oldular. Eriksen, Ajax'taki ilk yıllarında klasik bir 10 numaraydı fakat zamanla oyunda daha uzun süre etkin olabilmek adına neredeyse hücumda veya orta sahanın merkezinde oynayabileceğini gösterdi. Christian gibi Hakan da İtalya'da büyük bir dönüşüm geçirdi ve taktiksel anlamda çok gelişti. Inter, Eriksen sonrası adına en iyi seçimi yaptı. Bu iki taraf adına da son derece iyi bir anlaşma"

'Milan için mutluyum'

"Milan'ın hak ettiği yer olan Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş olmasından dolayı mutluyum. Şampiyonlar Ligi, onlar olmadan tam sayılamaz. Tecrübeli oyuncularla önemli genç oyunculardan güzel bir karışım yarattılar. Elbette Zlatan Ibrahimovic, ilerleyen yaşıyla takımın içinde deneyimli bir isim ama artık zaten futbolda yaşın önemi giderek azalıyor. Ibra'nın bu sezon da fark yaratacağından eminim"

'İtalya ikinci evimse sebebi Fiorentina'

"Bugün, İtalya benim ikinci evim konumundaysa sebebi Fiorentina... Sevgili arkadaşım Cesare Prandelli sürekli temas halindeyiz ama kulüp için de kolay bir sezon olmadı. Gerekli derslerin herkes tarafından alındığına inanıyorum. Spezia'dan Vincenzo Italiano'yu tanıyorum. Nasıl çok yaşlı oyuncular yoksa çok genç antrenörler de yoktur. Umarım Italiano, Fiorentina'yı hak ettiği yere taşır"