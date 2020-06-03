Fatih Terim’den ırkçılığa hayır paylaşımı

George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlatılan ekran karartma kampanyasına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de katıldı.

03 Haziran 2020, Çarşamba 08:23 Son Güncelleme:
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Fatih Terim’den ırkçılığa hayır paylaşımı

ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu olaya sessiz kalmayanlar arasında.

Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da İngilizce; “Say no to racism” yani; “Irkçılığa hayır de” mesajını yazdı. Sarı-Kırmızılı kulüp de resmi hesaptaki paylaşımıyla “Irkçılığa hayır” dedi.

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