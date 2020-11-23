Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Koronavirüs olanlara geçmiş olsun... Milli ara bize hem sakatlık hem de pandemi açısından çok ağır geldi. Ancak bu şansı alan oyuncuların da bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. Duruma bu açıdan bakıyorum. Umarım onlar da benim bu düşüncemi kendi iç dünyalarında yaşarlar. Formayı vermemek için çalışıtrlar. Galatasaray forması giyen herkes böyle düşünmeli...

"TFF şimdiden karar vermeli"

Pandeminin yakıp yıktığı yerde TFF'nin işi de kolay değil. Hükmen mağlubiyet düşüncesi var çünkü boş hafta yok. Zaman sıkıntısı var. Maçı erteleyeceksin de nereye koyacaksın! Ben onların yerinde olsam, kadro sayısını 30-35 yaparım. Biz Türkiye Ligi'ndeyiz ve sahaya çıkacak 11'lerin de bu kadar genç oyunculardan oluşması belki yayıncı kuruluş açısından iyi olmayabilir ama benim söylemek istediğim şey başka. Erteleme olmayacaksa, yarın bir gün, karar alındı ve 15-20 gün ara vermek zorunda kalırsak esas sıkıntı o zaman yaşanacak. Bu yüzden şimdiden TFF bu anlamda bir karar almalı... Türkiye Kupası'nda finale geldik diyelim, nerede oynayacağınızı bilmiyorsunuz... TFF, 'Şu şartlar altınsa olursa bu karar alınır' diye şimdiden bildirmeli... Önceden herkesin haberi olmalı"







