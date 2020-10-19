Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Açıkçası her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişi kalmayla uğraşmaya başladık. İkinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. iyi de ataklar gerçekleştirdik. Gol de attık ama bizim VAR'lar sağlık taraması gibi! Maalesef oyuncumuzun profesyonellik dışı hareketiyle 10 kişi kaldık. Zaten kartlar bize çabuk çıkıyor. Bu seviyede bu hatalar kabul edilemez.





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