Fatih Terim'den hem VAR hem Etebo'ya tepki!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi. Kırmızı kart gören Etebo'ya da tepki gösteren Terim, "Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişi kalmayla uğraşmaya başladık. Maalesef oyuncumuzun profesyonellik dışı hareketiyle 10 kişi kaldık. İkinci yarı gol de attık ama bizim VAR'lar sağlık taraması gibi!" dedi.
Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Açıkçası her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişi kalmayla uğraşmaya başladık. İkinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. iyi de ataklar gerçekleştirdik. Gol de attık ama bizim VAR'lar sağlık taraması gibi! Maalesef oyuncumuzun profesyonellik dışı hareketiyle 10 kişi kaldık. Zaten kartlar bize çabuk çıkıyor. Bu seviyede bu hatalar kabul edilemez.