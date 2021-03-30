Galatasaray'ın ligde Hatay ile oynayacağı kritik mücadelede savunmanın göbeğindeki iki isim Marcao ve Luyindama sarı kart, sağ bek Yedlin de kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Defans hattındaki ciddi probleme ek olarak teknik direktör Fatih Terim de aldığı cezadan ötürü kulübede yer alamayacak. Tüm olumsuz şartlara rağmen, Sarı-Kırmızılılar'ın 3 puan konusunda bir endişesi yok. Kurmaylarıyla bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, Hatay maçında kendi oyunlarını ortaya koymaları halinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, "Bu geniş kadroyu bu yüzden kurduk. Sahada 11 kişi olduğumuz sürece bir sorun yok demektir. Tüm oyuncularıma ve siz ekibime güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.

Gençlerden takviye gelecek

Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda takımın genç Nijeryalı futbolcusu Ozornwafor, stoperde Donk'un partneri olacak. Sağ bekte ise Yedlin'in yerine Linnes'in görev alması bekleniyor. Terim'in ayrıca yedek kulübesi için altyapıdan oyuncu takviye etmeyi düşündüğü belirtiliyor.