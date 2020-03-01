Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta maçında bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında İstanbul’da oynanan son 5 Süper Lig maçından da Sarı-Kırmızılılar galip ayrıldı. Buna karşın Gençler, kendi sahasında Cim Bom’a karşı son 2 lig mücadelesinden 4 puan çıkarmayı başardı. İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçı öncesi son dakika gelişmeleri...

Üç maçlık seri yakalayamadı

Konuk ekip Gençlerbirliği, iki haftadır sahadan galip ayrılıyor. Başkent temsilcisi, Nisan 2016’dan bu yana Süper Lig’de üç maçlık seri yakalayamadı. Kırmızı-Siyahlılar, bu kez şeytanın bacağını kırmaya kararlı.

İkinci yarıda durdurulamıyor

Galatasaray, bu sezonun ikinci yarısında 16 golle en fazla skor üreten ve 3 golle kalesinde en az gol gören takım konumunda bulunuyor.

Fatih Terim 3’te 3 yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha önce üç kez Süper Lig’de meslektaş olarak karşı karşıya geldi. Terim, bu 3 karşılaşmanın tamamından galip ayrılan taraf oldu.

Hamzaoğlu’nun siftahı yok

Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig’de Galatasaray deplasmanına daha önce 5 kez çıktı. Başarılı çalıştırıcı, bu 5 karşılaşmanın hepsini kaybederken, kalesinde 17 gol gördü.

Galatasaray kampa girdi

Sarı-Kırmızılı ekip, dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan son antrenmanın ardından kampa girdi. Taktik provayı tamamlayan Cim Bom’un, son idmanda gol çalışması ve hızlı hücumlar üzerinde durduğu öğrenildi.