Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor beraberliği sonrası yine ses getirecek açıklamalarda bulundu. “Yarım pozisyondan 2 gol yedik. Biri Linnes’in hatası, diğer taç sonrası pozisyon” diyen tecrübeli hoca, 59. dakikada Ziya Erdal’ın Onyekuru’ya gelen tekmesiyle ilgili sert konuştu. İşte Terim’in öne çıkan sözleri:

‘Hiçbir şeyden vazgeçmedik’

“Önce Fernandes’in ayağına basıldı, ses yok. O pozisyonun devamda Henry’ye yapılan hareket net. Oyuncu topa vuruyor ama ayağını kaçırmıyor. Futbol oynayan herkes bilir. Sahada Ali Şansalan, VAR’da Ali Palabıyık. İki Ali bir kırmızı edemedi. Buna kırmızı kart demeyen bir Allah’ın kulu var mıdır acaba? Uzatmalarla birlikte 38 dakika vardı o an ve 11’e 10 olacaktık. Bize öyle bir mizansen çiziyorlar ki biz hiç top oynamadık, takım yönetmedik... Her şeye bir kulp. Bugünkü de topu vurmuş önce! Topa vurunca her şey serbest demek ki... Yapmayın Allah aşkına ya! Bizde Diagne, Emre, Mostafa nasıl atıldı! Biz çok 10 kişi kaldık. Her hafta Galatasaray’la ilgili bir vukuatınız var ya! Buna rağmen çok net pozisyonlara girdik. Atamadık. Girmeyince girmiyor. Ligin sonuna kadar çok var. Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Herkes kaybedecek. Yeter ki biz kazanalım”

‘Zemin beter olmuş!’

“Sahaya rağmen oyunu domine eden anlayışla devam etmeye çalışıyoruz. Hakikaten kötü sahamız. Öyle yeşil olduğuna bakmayın televizyondan. Bütün oyuncular da şikayetçi. Olimpiyat mantıklıydı ama bugün de Karagümrük oynadı işte orada. Nasıl olacak? Bu sahada devam edeceğiz. Son oynadığımız maçtan daha beter olmuş malesef. Başka şehirde oynayacak halimiz yok. Bizim iç sahada en büyük dezavantajımız artık kendi sahamız”

‘Rahat maç yönetemiyorlar’

‘VAR sistemi, hataların görülmesi açısından hepimizin tercihiydi. VAR’a rağmen sıkıntılar var ancak yabancı VAR hakemine katılmıyorum. Ben sadece VAR hakemlerinin aktif hakem olmamasından yanayım. Maç yönetmesin yani. Oyunu TV’den izlemek başka bir şey, 3 gün sonra maçta olmak başka bir şey. Kulüpler Birliği’nin deklarasyonunu da gördüm. Kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Herkesin maç öncesi maç sonrası beyanları, linç etmeler bilmem ne! Öyle bir ülkedeyiz. Bir defa herhangi bir hakemin maçı rahat yönetmesini engelliyor.”

‘Tesir altında bırakıyoruz’

“Ben iğneyi kendime de batırıyorum. Her hafta nasıl bir stratejiyle tesir altında bırakırız, nasıl bir söylemle hakemi etki altında bırakırızla gidiyor. Adam daha maçı yönetmeden dayağı yiyor zaten bu birincisi. İkinci ise dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konusu konuşulmaz. Hakemler hata yapar dedik, hakem sayısı yükseldi, profesyonelliğe dönüldü, her gün eğitim yapıyorsunuz. Ya iyi niyetli olmayanlar da var! Ayağına vuruyorsunuz, boğazını tutuyor. Hiçbir şey yok yere atıyor kendini. Ama sen 7 hakemken görmezsen, adam isyan eder. Pandemide yeni bir kültür de gelişti. Kim daha çok bağırırsa sahada. Şeref tribününden de küfür ediliyor, sarhoş arkadaşlar hakaret ediyor. Bu da üstüne binince hakem direkt hedef alınmaya başlandı”

‘Herkes bir bedel ödüyor’

“Sonuç olarak bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var. Ama bizim VAR gibi değil, hakikaten ’var.’ 3-4 hakem varken her şeyi kabullendik ama böyleyken kimse kabullenmez, kimse. Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman ya işimize son verilir ya da biz istifa ederiz. Futbolcular da aynı şekilde başka takıma giderler, yani herkes bir bedel öder. Ama futbolun paydaşları içinde ödemeyen, hep haklı görünen, inadına devam edilen bir şekil türedi. Dolayısıyla futbolun paydaşları sözle değil hakikaten bir araya gelmeli. Çözümü de inşallah bundan sonra bir araya gelir ve çözeriz inşallah.”