Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın Fiorentina ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde İtalyan basınına çok özel açıklamalarda bulundu. Tutto Mercato Web adlı internet sitesine konuşan İmparator, yurt dışında oynayan Türk futbolculardan Fiorentina, Milan ve Juventus'un durumuna kadar pek çok konuda düşüncülerini dile getirdi. İşte deneyimli teknik adamla gerçekleştirilen röportajın tamamı:

Geçmişte Enrico Chiesa'nın hocasıydınız. Şimdiyse oğluyla karşılaşacaksınız. Federico Chiesa'yı son yıllarda takip edebildiniz mi?

"Federico, çok iyi bir oyuncu. Onu hem televizyonda hem de Artemio Franchi Stadyumu'nda pek çok defa seyrettim. Chiesa, çok beğendiğim bir futbolcu ama ben yine de Enrico'yu tercih ederim. Umarım Federico, babasından bir şeyler almıştır."

Serie A'da Juventus egemenliğinin süreceğini düşünüyor musunuz?

"Juve'yi yenmek kolay değil. Bence şampiyonluk için onlar hâlâ favori. Ancak futbolda hiçbir şeyi önceden bilemezsiniz."

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'ndan daha çok şey bekliyor musunuz?

"Evet çünkü o, iyi bir oyuncu. Milli Takım'da onu hep oynattım. Her mevkide görev giyebilen, iyi karakterli bir futbolcu ve bunun önemi benim için çok büyük. Bu sene daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Ona güveniyorum."

Aynı beklentiler, Merih Demiral için de geçerli mi?

"Evet, kesinlikle. Merih, zamanla harika bir defansa dönüşecek. Juve için zor bir seçim olacak ama Merih için orası bir okul. Kendisinin Juventus'ta öğreneceği çok şey var."

Paolo Maldini Milan'a geri döndü. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

"Milan, büyük bir kulüp. Gelecek için yatırım yapıyorlar ve harika oyuncular aldılar. Maldini çok tecrübeli bir isim. Şahsen Milan'ın başarılı olacağından eminim."

Yusuf Yazıcı'yı bir İtalyan kulübüne tavsiye eder miydiniz?

"Kendisi, büyük bir yetenek. Fransa'da kendisini geliştirebilir. Bence İtalya'da da oynayabilirdi. Birkaç yıl içinde onun ismini çok duyacağız."

Fiorentina'nın yeni sahibi kulübü nereye taşıyabilir?

"Della Valle'yi biliyordum ama Rocco Commisso'yu tanımıyorum. Fakat önümüzdeki sezon için Fiorentina'ya bol şans diliyorum. Zira bu takım, her zaman kalbimdeki yerini koruyacak. Floransa'ya her dönüşümde çok heyecanlanıyorum. Burada Fiorentina taraftarlarıyla birlikte olmak çok güzel bir duygu. Birlikte önemli başarılar elde ettik. Bu şehirde çok güzel hatıralarım var."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler