UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Randers'i 2-1 mağlup edip gruplara kalan Galatasaray 'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık

Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik. Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık.

Onlar bizim kıymetlilerimiz

Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak. Kerem bayağı yoruldu, o yüzden ikinci yarıda Barış'ı seçtim. Onlar bizim kıymetlilerimiz, onların sayısını çoğaltacağız. Yaş alan gençler de vardır, sadece gençlerdir. Onları da unutmamak lazım. Barış ve Barış gibileri inşallah kazandırmaya devam ederiz. Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Profesyonelce.

Sahanın en iyilerinden birisi Feghouli'ydi

Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir. Biz bir takımız. Bunu genç tecrübeli diye ayırt etmeden bakmak lazım. Sahanın en iyilerinden birisi Feghouli'ydi, Diange'ydi, Patrick'ti, Babel'di. Galatasaray'ın gençlere alışması lazım. Biz her sene 1-2 tane ortaya koyuyoruz.

10 numara alınca olağanüstü bir beklenti olur

Takım içerisinde bir sürpriz yapabilirim dedim. 10 numara alınca olağanüstü bir beklenti olur. Oyuncu 10 numaranın altından kalkamadığı zaman olağanüstü bir tepki olur. 10 numarayı içeride birine vermek için sürpriz yapabiliriz dedik.

Gedson'u sonuna kadar bekleyeceğiz

Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz, olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz. Öyle anlar geliyor ki 5 yıllık sözleşme yaptığınız oyuncu ertesi gün gelip "Ben artık burada oynamak istemiyorum" diyor.

İyi bir Mostafa'yı göreceğimizi düşünüyorum

Şu anda Diagne'den memnunuz o da memnun ama daha zaman var. Hem Diagne hem de Mustafa bizim iki önemli oyuncumuz. Mostafa tabii çok iyi bir giriş yaptı. Sonra sakatlık yaşadı. Santrforların en büyük derdi daima goldür. İyi bir Mostafa'yı göreceğimizi düşünüyorum. Ondan sonra da Ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğine inanıyorum.

Kulüpleri zor duruma sokuyor

Bazı kurallar kulüpleri zor duruma sokuyor. Şimdi bana sen birini göndermezsen ben Morutan'ın lisansını çıkarmam diyorlar. Muhakkak federasyonumuzun geçerli nedenleri vardır ama kulüpleri zor duruma sokuyor. Emirlere itaat ediyoruz. Kimseyle konuşulmadı. Hep beraber konuşulup "Mevcut sistemde bazı sıkıntılar var daha iyisi için şuna ek yapalım"dan ziyade böyle karar verdiler. Yapacak da bir şey yok açıkçası.