Fatih Terim'den futbolculara: Vazgeçilmez değilsiniz

Gençlerbirliği maçı sonrası oyundan çok, mücadele etmeyen oyuncuları işaret eden sarı-kırmızılı takımın teknik patronu “Hak etmeyene forma yok” diyecek.

15 Ekim 2019, Salı 10:16
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Fatih Terim'den futbolculara: Vazgeçilmez değilsiniz

Cimbom’da gözler cuma günü ligde oynanacak Sivasspor mücadelesine çevrildi. Fatih Terim’in sahaya çıkaracağı kadro da şimdiden merak konusu oldu. Sebebi de berabere biten son Gençlerbirliği maçı sonrasındaki sözleri. Oyunu ve mücadeleyi beğenmediğini vurgulayan ve isim vermeden bazı futbolcularını suçlayan Galatasaray’ın teknik patronu, değişim sinyali de vermiş ve “Olacakları yakında göreceksiniz” demişti. İşte bu sözlerin hayata geçirileceği sınav Sivasspor maçı...

Kulübe hazır

Terim’in gerek yoğun maç trafiğinden gerekse performansa dayalı olarak rotasyona gitmesi beklenirken kesilecek isimlerle de bütün takıma “Kimse vazgeçilmez değil” mesajı verilecek. Gençlerbirliği maçındaki oyuna bakılırsa, Mariano, Babel ve Feghouli gibi oyuncular kulübeye daha yakın görünüyor. Millî arada yedek oyuncularla yakından ilgilenen Terim’in Emre Mor, Ömer Bayram, Şener ve Adem Büyük’e şans verebileceği ifade ediliyor. (Türkiye gazetesi)

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