Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Beşiktaş'la ikili averajı eşitlemesiyle şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Gözünü Denizli'ye çeviren sarı-kırmızılıların kulağı ise İstanbul'da olacak. Son iki haftada lider Beşiktaş'tan mağlubiyet, ikinci Fenerbahçe'den en az beraberlik bekleyen Galatasaray, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'dan 6 averaj farkını kapatacak skorları almaya çalışacak.

KAPTAN KULÜBEDE

Denizlispor maçında erken gol bulmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takım, oyunda hızını hiç kesmeyecek. Falcao'nun yokluğunda Halil ilk 11'e girerken, Kerem, Arda ve Emre Kılınç gibi yıldızlar ikinci yarıda oyuna girip farklı galibiyet için son ana kadar mücadele edecek. Fatih Terim de oyuncuları ile yaptığı konuşmada, "Hız kesmeden önce galibiyeti alalım, sonra farka gidelim" mesajı verdi.

FALCAO ÇIKTI, HALİL İLK 11'DE

Galatasaray'da Beşiktaş maçındaki performansı ile alkışları toplayan Radamel Falcao, Denizli deplasmanına götürülmedi. Sol üst arka adalesindeki sorun nedeniyle kadrodan çıkarılan Kolombiyalı oyuncunun yerine Halil Dervişoğlu'nun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ayrıca sakatlığı bulunan Mostafa Mohamed de kafileye dahil edilirken, bugünkü karşılaşma öncesinde yapılacak kontrollerine göre oynama ihtimaline de bakılacak. (Sabah)