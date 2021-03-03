Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:









'Cüneyt Hoca bize penaltıda öyle bir izah etti ki...'

"Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Sonra oyunun kontrolü bizdeydi, yine pozisyon bulduk ama en son Emre'nin atamadığı... Böyle oyunlarda öne geçmek tüm gidişatı değiştirir. Özellikle başka bir oyun oynanır 1-0 sonrası, bizim de işimize gelir. Bu kadar pozisyon sonrası devreye 1-0 geride girmek hiç hoş olmadı bizim için. Penaltıda hiçbirimiz mutabık kalamıyoruz. Cüneyt Hoca bize penaltıda öyle bir izah etti ki biz özür dileyecektik az daha, e bugünkü nereden geliyor?"

'Bugün niye apar topar verildi buraya?'

"2 gün evvel VAR'daydı Cüneyt Çakır. Bugün niye apar topar verildi buraya? Orada skandal bir karara imza atmış. Bizim maçımızda yapılanlarda yine orada, şimdi yine burada."

'Şiddet olunca yeterli şiddet görmemişti Alanya'daki Zorbay Hoca?'

"Mohamed'in kırmızı kartı hele hele, çok yazık. Kafasıyla, attırmak için dirseğe doğru gidiyor. Hani şiddet olunca yeterli şiddet görmemişti Alanya'daki Zorbay Hoca? 4 dikişi, kanamayı yeterli görmedi o."









'Bir tuzaktır diyorum, bugün düşürüldük diye düşünüyorum'

"Bir tuzaktır diyorum, bugün düşürüldük diye düşünüyorum. Bize daha kolay veriliyor ve daha kolay verilmiyor. Bizim iyi-kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez ama doğru-yanlış karar herkesi ilgilendirir."

'Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın'

"Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. O zaman hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif, o da kırmızı kart. E neredesin VAR? Bunlar VAR'a gidip gelmeyi zül addediyorlar herhalde. Cüneyt Çakır, VAR'a gelmez, VAR'daki çağıramaz Cüneyt abisinden korkudan. VAR'dayken de o müdahale etmez. Bizim inancımız, yüreğimiz her şeye yeter."

'Özür mü dileyelim?'

"Luyindama'nın yaptığı kırmızı kart diyorum ben çıkıp, e değilmiş, özür mü dileyelim? Biz bugün yine seyirciyle oynadık. Tribünler dolu. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz. Devre arası gözlemci ve temsilciyle konuştum. Kuralı öğrenelim ki bunlar stadı terk etmezse oynamıyoruz diyelim ama karşılığına kurallar yok. Bugün doluydu."