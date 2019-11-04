Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Real Madrid deplasmanında ‘tamam ya da devam’ maçına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli oyuncularını sahaya sürecek.

1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisinde ortaya konan kötü futbol nedeniyle başta Belhanda olmak

üzere birçok yıldız oyuncusunu, 'ders' almaları adına geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynatmayan Terim, söz konusu futbolcuların gerekli mesajı aldığına inanıyor.

Fatih Terim, Real Madrid deplasmanında Belhanda ve Feghouli'nin yanı sıra, Şener'in sakatlığının da etkisiyle Mariano'ya ilk 11'de görev verecek.

Galatasaray Teknik Direktörü, Çaykur Rizespor maçındaki performansını beğendiği Mario Lemina’yı da yine ilk 11'de oynatacak. Terim, zaman zaman eleştiri alan Ryan Babel’e Real Madrid deplasmanında da şans verecek.

Kaynak: Hürriyet