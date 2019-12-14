Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlığını atlatan ve formasına kavuşan Falcao'nun takıma dönmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Terim, Kolombiyalı yıldızın hem takıma hem de taraftara moral olacağını düşündüğünü ifade etti. Feghouli ve Babel'in ilk yarıyı tamamlamasını ümit ettiğini ifade eden deneyimli hoca, ''Feghouli ve Babel'in inşallah tamamlamasını umuyorum, en azından 1. yarıyı. Bugün aslında 2'yle oynuyoruz önde, Babel ve Falcao'yla. Falcao'nun da dönmesinin hem takıma hem de taraftara moral olacağını düşünüyorum. Onun da gollerine başlayacağını ümit ediyorum." dedi.

Kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin saygısızlık yaptığının altını çizen Terim, "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Bu sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık. Gayet doğal." diye konuştu.

Fatih Terim biletini kesti

Galatasaray, Ankaragücü maçı için son antrenmanını yaparken, Nzonzi ile antrenörler arasında bir anlaşmazlık yaşandığı ve Terim’in bu gelişme üzerine bu kararı verdiği öğrenildi. Fatih hoca, istediklerini yapmayan Fransız futbolcuyu bir süreliğine kulübeye çekmiş, üst üste gelen sakatlıklar sonrası öğrencisini affederek tekrar 11’e almıştı.

Geri gönderecekler

Devre arasında transfer operasyonu yapmaya hazırlanan Galatasaray’da, Nzonzi’nin adı bileti kesilecek isimler arasında yer alıyordu. Bu gelişmeyle süreç daha da hızlanmış oldu. İlk devrenin kalan haftalarında forma giymesi beklenmeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ara transferde kontratının feshedileceği tahmin ediliyor.