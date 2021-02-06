Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide takımını sürprizlerle sahaya sürmeye hazırlanıyor. Henry Onyekuru'nun geri dönmesine çok sevinen ve Nijeryalı yıldızın takımın yükselişine yaptığı katkıdan çok memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, diğer yeni takviyeleri de dev mücadeleye motive ediyor. İlk kez hafta içindeki Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve penaltıdan gol atan Mostafa Mohamed, bugün Ryan Babel'in yerine ileri uçta şans bulacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Metin Oktay gibi kafa vuruyor" dediği 23 yaşındaki Mısırlı forvetin nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu. Ancak genç futbolcu, Florya'daki son iki idmanda attığı birbirinden şık gollerle, bugün neler yapabileceğinin sinyalini verdi.

Samuel’e karşı önlem

Kadrodaki bir diğer önemli değişiklik de sağ bekte yaşanacak. Yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası tedavi sürecine başlanan ve TFF listesinden çıkarılan Omar'ın yerine alınan DeAndre Yedlin, siftah için geri sayımda. Bu bölgede Linnes'in performansından memnun olmayan ve Samuel-Osayi'nin süratine karşı, ondan daha hızlı bir oyuncu kullanmak isteyen Terim, Yedlin'i ilk 11'de görevlendirecek. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'dan transfer edilen Yedlin, idmanlarda oldukça hazır bir görüntü ortaya koydu.

Gedson yok Falcao kadroda

Kovid hastalığıyla ilgili bir problemi bulunmayan Portekizli Gedson Fernandes’in durumu merak konusuydu. 22 yaşındaki orta saha dün son idmana çıkmadı. Takımla hiç çalışmayan genç oyuncu kadroda yer olmayacak. Diğer taraftan İspanya'daki tedavisi sırasında sakatlığını tamamen üzerinden atan Radamel Falcao da bugün sahada olmak istiyor. Terim'in her ihtimale karşın Kolombiyalı golcüyü kadroya alacağı, maçın gidişatına göre süre verebileceği belirtiliyor.