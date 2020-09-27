Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Gol pozisyonları yakalamalarına rağmen sonuca gidemediklerini vurgulayan Terim, ''Oyun istikrarı önemli ama oyuncu istikrarı da çok önemli. Bazen böyle oynarsanız, doğru taktikle gol bulursun. Bugün pozisyon bulsak da atamadık.'' dedi ve ekledi:

'En kötü ihtimalle bildiğimiz iyi oyunu tekrarlamaktı'

"Pozisyona girmek memnun eder ama benim asıl isteğim şu ana kadar oynadığımız oyunu bu maçta ileri taşıyıp devam etmekti veya en kötü ihtimalle bildiğimiz iyi oyunu tekrarlamaktı. O yüzden istikrar diye girdim sözüme. Açıkçası derbi öncesi o heyecanla, o atmosferle maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Oyun istikrarı çok önemli ama oyuncu istikrarı da çok önemli."

'Her zamanki ışığı göremedik'

"Maalesef bugün birkaç oyuncumuzdan o her zamanki ışığı göremedik. Bunu gol telafi edebilirdi belki. Çok da müsait pozisyonlar yakaladık ama olmadı. Son pasları doğru buluşturabilsek pozisyon sayısı da artabilirdi."

'Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında'

''Ali Palabıyık, sarı kartlarda hakem biraz bonkör davrandı. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında."















