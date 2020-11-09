Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Palmeiras formasıyla, Vasco de Gama ile ligde oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçta şansız bir sakatlık yaşadı.

Maçın 83. dakikasında Melo’nun sol ayak bileği, yere düşen rakibinin altında kalınca Brezilyalı futbolcu acı içerisinde yerde kaldı. Bileği feci şekilde burkulan ve neredeyse kırılma noktasına gelen Brezilyalı yıldız maça devam edemedi. Melo ile ilgili Palmeiras'ın gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

Terim'den paylaşım geldi...

Galatasaray kulübü ve sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Felipe Melo'ya geçmiş olsun mesajı gönderirken bir paylaşım da Fatih Terim'den geldi.

Terim instagramdan eski oyuncusuyla olan fotoğrafına "Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın." yorumunda bulundu.