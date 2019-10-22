Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid’i ağırlıyor.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in maç öncesi açıklamaları:

"Orijinal santrfor olarak bir kişiyle oynuyoruz. Falcao ve Lemina'nın böyle maçlarda olmasını isteriz ama maalesef olmadı. 18 kişiyle Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz ve mevcut şartlarda gerekeni yapacağız."

"Feghouli'yi uzun süre kaybetmemek için 11'e yazmadım. Feghouli iyi olduğunu söyledi ama kontrollü olmak lazım. Real Madrid'e nasıl oynanırsa, öyle oynayacağız. Galatasaray gibi oynayacağız, umarım bunu başarabiliriz."