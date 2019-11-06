Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybedilen Kayseri maçı sonrasında, “Fenerbahçe’nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum” demişti.

Dün Galatasaray, İspanya’ya giderken muhabir, Fatih Terim’e, “Hocam bir şeyler söyler misiniz?” diye sordu. Tecrübeli çalıştırıcı gülerek, “Selam söylüyorum” karşılığını verdi. Bu yanıt, Sarı-Kırmızılı taraftarlarca, Ersun Yanal’a yanıt olarak algılandı. (Akşam)