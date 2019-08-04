Galatasaray’da plan, Emre Mor’u yeniden Türk Milli Takımı’na kazandırmak... Sarı-Kırmızılı kulübün 1 yıllığına kiraladığı ve 8 milyon Euro’ya satın alma opsiyonunu aldığı 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’daki ilk idmanına çıkarken, Florya’da büyük bir ilgiyle karşılaştı. Teknik ekip tarafından el üstünde tutulan Emre’ye, hocası Fatih Terim bir baba şefkatiyle yaklaşıyor. Terim’in Emre’den beklentisi oldukça yüksek. Tecrübeli hoca, milli takımdan öğrencisinin yeteneklerine güveniyor ve onu sıradan bir transfer olarak görmüyor. Emre Mor’a beklenenden daha fazla şans tanıyıp onu tekrar futbola döndürmek isteyen Terim, ekibiyle beraber A’dan Z’ye her şeyle ilgileniyor.

Fırsat gözüyle bakıyor

Bu süreçte Emre’nin yaklaşımı da teknik heyeti memnun etmiş durumda. Genç futbolcu, kendisinden ne talep edilirse yapmaya hazır. Yıldız oyuncu, Galatasaray’ı büyük bir fırsat olarak görüyor ve Şampiyonlar Ligi’nde adından söz ettirmek için tamamen futbola konsantre olmuş durumda.