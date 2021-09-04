Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 68. yaş günü nedeniyle sosyal medya hesabından uzun bir teşekkür mesajı paylaştı.

Terim mesajında, "Geride bıraktığınız bir 68 yılınız olduysa, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Muhtemeldir ki, bir hikâyeniz, anılarınız vardır...

Türkiye’de ve Avrupa’nın dört bir yanında sahada rekabet ettiğimiz meslektaşlarıma, üzerlerinde emeğim olduğunu hissettiren tüm oyuncularıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlü kılan Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.



