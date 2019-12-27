Süper Lig’in ilk yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray’da tüm gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim mali nedenler yüzünden sıcak baksa da Teknik Direktör Fatih Terim’den, Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne onay çıkmadı.

Sezon başında Club Brugge’a kiralanan ve Belçika ekibinde kadro dışı kalan Senegalli oyuncu Galatasaray’a dönmek istediğini yönetime iletmişti. Andone’un sakatlığı yüzünden Fatih Terim’den bu transfere yeşil ışık yakması bekleniyordu.

Ancak tecrübeli çalıştırıcı, disiplinsizliği ve son şampiyonluk kutlamalarına katılmaması nedeniyle futbolcunun üzerini çizdi. Diagne’nin gelmesiyle beraber takım içinde sorunlar yaratabileceği endişesinin yaşandığı bildirildi.

Bu nedenle Andone’nin lisansının askıya alınacak olmasına karşın Cim-Bom’un devre arasında Diagne yerine başka bir forvet ile anlaşmasının gündemde olduğu belirtildi. Club Brugge’ün 3.5 milyon euroya kiraladığı Diagne şu ana kadar 1.5 milyon euro ödemesi ve oyuncuyu geri gönderip 2 milyon euro vermek istememesi de yine sıkıntı yaratmıştı.

Galatasaray’da forvet takviyesi yapılmaması durumunda ise Radamel Falcao’nun yokluğunda Onyekuru, Babel ve Adem Büyük gibi isimler bu pozisyona kaydırılacak. Terim’in Onyekuru’nun geri dönmesini bu nedenle çok önemsediği belirtiliyor.