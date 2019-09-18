Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Brugge deplasmanı öncesi katıldığı basın toplantısında temkinli konuşsa da alışıldık mesajlarını vermeyi ihmal etmedi. Gruptaki şanslarını değerlendiren tecrübeli hoca, “Grubumuz çok net herkese göre. Ancak oyunlar sahada oynanıyor. Galibiyetler mümkünse orada alınıyor, masa başında değil, kağıt üstünde değil. Favorilere saygı duyuyoruz ama grubun ilginç geçmesi de muhtemel. Bu, Brugge için de geçerli. İyi bir takım. Dikkat etmemiz gerekecek. Tek sevindirici olay rakiplerimiz PSG ve Real Madrid eski formunda değil. Tek tesellimiz bu” ifadelerini kullandı.

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‘Bu müzik beni etkiliyor’

Galatasaray’ın amacının bu tip organizasyonlarda başarı olduğunu kaydeden Terim, şöyle devam etti: “Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. Çok seviyorum o baştaki müziği, hakikaten bayılıyorum. Beni de etkiliyor açıkçası, nerede olduğumu hatırlatıyor bana. Bunu duymak bile başka bir şey. Birçok defa duymama rağmen, herhalde hiç bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek.”

‘Falcao ile güzel olacak’

“Falcao’nun transfer döneminde 2-3 haftalık eksiği oldu. Her ne kadar oyuncu ‘Kendim çalışıyorum’ dese de takım idmanı gibi olmaz. Sabah idmana 9’da gelip 3’te 4’te gidiyor. Oyuna olan konsantresi, açlığı bizi çok sevindirdi. Pek de eksiği var gibi görünmedi. Yoruldum diye haber göndermiş, ondan çıkardılar zaten. Profesyonellik ve futbolculuğuna diyecek bir şey yok. Ama karakteriyle de mütevazılığıyla da takıma çok sevdirdi kendini. İnşallah çok daha güzel şeyler olacak Falcao’yla.”

‘Belhanda büyük kayıp oldu’

Belhanda’nın büyük bir kayıp olduğunu belirten Terim, “Herkes darbenin etkisiyle başka yerden sakatlık beklerken, çenesinde iki kırık oluştu. Bizim için kötü bir kayıp. Anahtar oyunculardan birisi. Aynı tipten çok fazla yok açıkçası takımımızda. Geçen seneden beri farklı görevler veriyorum ona ve çok iyi yapıyor. Hiç beklemediğimiz anda ciddi bir kayıp. Maçın 93. dakikasında böyle bir sakatlık oldu. Belki yazılanlar kadar süresi uzamayacak ama buna rağmen bugün olmak üzere birçok maçı kaçıracak” dedi.

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‘Diagne’ye teşekkürler’

Diagne’nin Brugge forması giyecek olmasına da değinen Terim, “Takımlar arasında geçişlere çok sıcak bakıyorum. Kiralık verdiğim oyunculara bile hiç şart koşmadım. Gitmelere gelmelere, orada oynayamaz, burada oynayamaz demiyoruz. Diagne de bunlardan bir tanesi. Yaptığı hizmetler ve takımımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Elbette takımının kazanması için mücadele edecektir. Ona da sonsuz başarılar diliyorum” diye konuştu.

İtalyanca cevapladı

Terim, basın toplantısında yabancı bir gazetecinin İtalyanca sorduğu soruya, aynı şekilde İtalyanca cevap verirken, konuşma sırasında Falcao’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.