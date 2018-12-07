Fatih Terim'den Celil Yüksel kararı...
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta Fatih Terim orta sahada eksik ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle Keçiörenücü maçındaki performansını beğendiği Celil Yüksel'e 11'de şans verecek. Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise Fatih hocanın diğer kozları olacak.
Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında yarın Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takımda karşılaşma öncesi Donk, Ndiaye, Fernando ve Serdar cezalı, Belhanda, Sinan ve Emre Akbaba ise sakat.
Fatih hoca Celil'i 11'e oynatacak!
Teknik direktör Fatih Terim orta sahada yaşanan sıkıntıyı genç Celil Yüksel'e şans vererek çözmeye çalışacak. Keçiörengücü maçında forma giyen 20 yaşındaki Celil 78 dakika sahada kalmış ve performansı ile beğeni toplamıştı. Genç oyuncu ayrıca Atalay Babacan'ın attığı golde asisti yapan isim olmuştu.
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Yunus ve Atalay sürprizi gelebilir
Keçiörengücü maçında Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın performansından memnun kalan Terim bu iki oyuncu da 11'de yer verebilir. Fatih hocanın en kötü ihtimalle maçın durumuna göre genç yıldız adaylarına şans vermesi bekleniyor. Hafta içi A Takımla idmanlara çıkan Gökhan Güney, Mustafa Kapı ve Abdussamed Karnuçu da kadroda yer alacak.
Yakup Çınar - Fanatik.com.tr
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