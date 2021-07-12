Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında geçtiğimiz günlerde transfer zirvesi gerçekleşti. Oldukça yapıcı geçen toplantıda Terim'in, Burak Elmas'a, "PSV maçı çok önemli ancak sadece o maçı düşünerek transferde acele edip, koca sezonu çöpe atmayalım. PSV maçına kadar sol bek ve orta alana Gedson'u alabilirsek çok iyi olur. Ancak olmazsa da eldeki mevcut kadro ileen iyisini yapabiliriz" dediği öğrenildi.

Elmas'ın da 21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki PSV maçı öncesine kadar sol bek ve orta sahayı yetiştirmek adına yoğun çaba sarf edeceklerinin sözünü verdiği vurgulandı.







