Fatih Terim’den Belhanda’ya: Hasta ya, ruh hastası!

Performansıyla vasatın altında kalan, hatalı paslarıyla takım savunmasına tehlikeler yaşatan Faslı futbolcuya en sert tepkiyi ise hocası gösterdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaray rakip sahaya yerleşirken bir anda şut çeken ve topu neredeyse köşe bayrağına kadar yollayan Belhanda bu vuruştan sonra hiçbir şey olmamış gibi gülümsedi. Kulübede yanındaki Hasan Şaş’a dönen Terim’in ellerini iki yana açarak, “Hasta ya, ruh hastası!” sözleriyle Belhanda’ya tepki gösterdiği görüldü.