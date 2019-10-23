Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Basit toplar kaybettik"

PSG, Real Madrid gibi takımlarla oynarsanız atacaksınız. Çok basit toplar kaybettik golü de yedik.

"Hayalimden vazgeçmedim"

Böyle güçlü takımlarla oynayıp atamazsanız, onlar atar. Real Madrid karşısında girebileceğimiz bütün pozisyonlarlara girdiğimizi düşünüyorum. Benim bir hayalim var demiştim. Bu hayalimden de vazgeçmedim.

"1 dakikada 3 pozisyona giren bir başka takım var mı?"

Real Madrid evinize kadar gelmiş, ayağınıza gelmiş bulduğunuzu atacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 3 pozisyona 1 dakika içinde giren takım var mı, bilmiyorum.

"Taraftar değil seyirci yapar"

Performansını beğenmediğiniz oyuncu için biz gereğini yaparız. Taraftarımız bunu bilmeli. Taraftar yapmaz seyirci böyle bir şey yapar. Bize taraftar lazım. Arkadaşlar Allah rızası için Real Madrid'le oynuyoruz. Daha birkaç ay öncesinin şampiyon takımından bahsediyoruz. Bu yuhalanma, bu ıslık ve hakaret benim pek de alışık olduğum bir şey değil açıkçası.

Genel basın toplantısı açıklamaları:

Taraftarımız böyle bir şey yapmaz, seyirciler yapmaz. Bize seyirci değil, taraftar lazım!

"Spekülasyonları stada taşımayın"

Galatasaraylılar akıllı insanlardır. Özellikle Galatasaraylı oyuncularla ilgili yapılan spekülasyonları stada taşımasınlar. Bunları yapanlar da zaten Galatasaraylı değildir!

"Bizimle sezon başı geçirmediler"

Andone 1, Seri 2, Nzonzi 3, Muslera 4, Yuto 5, Belhanda 6, Soso 7 vs.. Bu oyuncuların hiçbiri bizimle sezon başı geçirmedi. Sezon başı kampı, bir apartmanın temel atmasıdır. Ve Falcao dahil diğer tüm oyuncuların transferi, Denizli maçının haftasında geldiler.



