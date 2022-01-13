Galatasaray 'da gündem oldukça sıcak. Sarı-Kırmızılı yönetimle yol ayrımına giden Fatih Terim sosyal medya hesabından "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" paylaşımı yaptı.

Terim Galatasaray'a 1974 yılında futbolcu olarak girdiği imza ile bugün teknik direktör olarak ayrıldığı sözleşmelerin fotoğraflarını birleştirip paylaştı.

Fatih Terim'in yaptığı paylaşımın altına binlerce yorum yapılırken bir değişim daha dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray tarihinin en önemli isimleri arasına adını yazdıran Terim bu paylaşımın ardından eşortmanlı profil fotoğrafını kravatlı bir fotoğrafıyla değiştirdi.

Terim'in "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" paylaşımı sonrası profil resmini değiştirmesi gelecekte başkan adayı olacak şeklinde yorumladı.









Torrent'ni lisansı çıkıyor!

Bu arada Galatasaray'da Fatih Terim'in fesh ettiği sözleşme yarın TFF'ye bildirilecek. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'in lisansı da yarın çıkartılacak.