Haftada 3 maç oynayarak yola devam eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK mücadelesinde 3-1 kazanan 11’i değiştirmedi. Hafta içinde, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Neftçi Bakü mücadelesinde Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne’yi oynatarak rotasyona giden İmparator, bu dörtlüyü kulübeye çekti. Yerlerine ilk haftada olduğu gibi Arda Turan, Omar, Feghouli ve Falcao görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında çok iyi bir futbol oynayarak galibiyete uzanırken, tecrübeli hoca ikinci yarıda tüm değişiklik haklarını kullandı.

Hajduk maçına sakladı

Sakatlanan Saracchi yerine Linnes’i görevlendiren Terim, ilerleyen bölümlerde ise Arda, Feghouli, Falcao ve Emre Kılınç’ı çıkardı. Perşembe günü bu kez Hajduk Split ile karşılaşacak Cim Bom’da Terim, oyuncularını zorlu Avrupa Ligi mücadelesi için diri tutmaya çalıştı.







