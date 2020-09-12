Hazırlık kampında sol açık ve 10 numara olarak oynayan Arda Turan, orta saha transferi yetişmediği için 8 numaraya çekildi. Taylan Antalyalı'yı ön liberoda kullanacak Fatih Terim, orta sahanın göbeğinde görev vereceği Arda'dan Taylan'a destek olmasını istedi.

Bugün Gaziantep FK maçında Arda dışında yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar ve Emre Kılınç da ilk 11'de olacak. Kadrosunu büyük ölçüde netleştiren İmparator, orta sahadaki son isimde Belhanda-Ömer Bayram ikilisi arasında bir tercih yapacak. (Sabah)