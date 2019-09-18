Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Deplasmanda yenilmemek önemli..."

Kazanmak isterdik. Keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Beraber oynadıkça daha iyi olacağız. Zaman zaman maç gitti ve geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni memnun etti. Deplasmanda yenilmemek önemliydi. Şampiyonlar Ligi seviyesine göre oynamaya çalışacağız. Milyar euroluk bütçeli takımlarla karşılaşacağız. 50 bin seyirciyle maçları kolay geçmeyecektir rakiplerimizin... Kağıt üstünde favori olabilirler ama maçlar sahada oynanıyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray'da son dakika: Diagne penaltı bekledi, taraftar çıldırdı!

Fatih Terim'in genel basın toplantısındaki sözleri:

"Babel o pozisyonda çok üzüldü"

Babel o pozisyonda çok üzüldü. Maç boyunca da bunu yaşadı. Orada düşebilirdi ve kırmızı kart da olabilirdi ama iyi niyetli olduğu için devam etti. Brugge'ün sağ kanadı, önünde Babel var diye çıkamadı. Bazı oyuncuların böyle faydaları vardır. Babel İstanbul'da atar, ödeşiriz.

"İnşallah Muslera böyle devam eder"

Muslera takım için her zaman önemli bir oyuncu... 16 saatlik yolculuktan sonra buraya çıkmak zor. İnşallah bu formu devam eder.

Bu haberi de okudular Son dakika: Ali Koç'tan açıklama

Ali Koç'a sert cevap: Parayla, nüfuzla burada olamayanlar...

Maçtan önce bana söylenen sözleri öğrendim. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğini dönünce bakacağız. Değerse.. Parayla, nüfuzla ve reklamla burada yer alamıyorsunuz.

Bu haberi de okudular Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü