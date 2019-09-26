Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi arifesinde patlak veren "Sicil krizi" şimdilik kapanmış görünüyor ancak gergin geçen günlerde yapılan konuşmalar da bir bir ortaya çıkıyor. Onlardan biri de Florya'da yaşanan diyalog. Bilindiği üzere Fatih Terim, Club Brugge maçı sonrasındaki basın toplantısında kendisine konuyla ilgili soru sorulduğunda, "Türkiye'ye dönünce bakarız. Bir cevabı hak ediyorsa, cevap veririz" sözlerini sarfetmişti.

İdmanda açıkladı ama...

Fatih Terim dünkü idmanda da, "O açıklamalara baktım, cevap verilecek bir şey olmadığını gördüm" diyerek basın mensuplarına açıklama yapmıştı.

Peki Florya'da neler yaşandı? Fatih Terim, Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarını izleyince neler oldu? İşte yanıtı.

Kulüp profesyonelleri, Fatih Terim'e, "Ali Koç'un açıklamalarını detaylı izlemek ister misiniz?" diye sorarlar. Terim'in yanıtı, "Getirin bir bakalım" olur. Koç'un medyaya yaptığı açıklamalar bir usb'de muhafaza edilmiştir ve bir laptopa takılarak, video oynatılmaya başlanır. Terim, görüntüleri izler ve güler.

Final cümlesi sert ve keskin

Teknik adam daha sonras çevresindekilere şunları söyler: "Adam sorulan soruya hem o basın toplantısını izlemedim, diye başlıyor. Sonrasında da izlemediği şey için yorum yapıyor. Bilgisi yok, fikri var. Ben buna ne cevap vereyim!"

Fatih Terim'in en baskın cümlesi sondadır ve yüz ifadesi değişmiştir: "Derbide bakacağız artık!"

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